Четверная милота. Ханю одобрительно потрепал Трусову по голове после исполнения параллельного четверного тулупа

Россиянка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю, победившие на этапе «Гран-при» в Канаде, на на разминке перед показательными выступлениями исполнили параллельный четверной тулуп. А после его исполнения Ханю одобрительно потрепал 15-летнюю фигуристку по голове.

Трусова заняла первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу). В произвольной программе она исполнила три четверных прыжка — четверной лутц, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, каскад четверной тулуп + 1 ойлер + тройной сальхов, упав с четверного сальхова.

В следующий раз фигуристка выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.