Чешская федерация отреагировала на сорвавшийся переход российского фигуриста Чиризано

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Чехии Карел Обрехт в ответ на вопрос «СЭ» о переходе Дарио Чиризано под чешский флаг рассказал, что официального ответа от российской федерации получено не было.

— Возможен ли переход Чиризано? Мы не получили никаких официальных данных от Федерации фигурного катания России, поэтому на данный момент невозможно комментировать этот вопрос, — ответил Обрехт.

Чиризано планировал кататься с чешкой Денизой Цимловой и тренировался в Монреале.

Ранее чешская федерация запросила разрешение на переход российского танцора Дарио Чиризано, однако руководство ФФКР сослалось на так называемый карантин — по российским правилам, с момента запроса иностранной федерации должно пройти два года (по международным правилам — год).