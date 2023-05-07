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Сегодня, 18:56

Чешская федерация фигурного катания заинтересована в переходе выступающего в танцах на льду Чиризано

Алина Савинова
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Чешская федерация фигурного катания обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) по поводу перехода российского танцора на льду Дарио Чиризано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее российский фигурист заявил, что будет тренироваться с новой партнершей, чешкой Денизой Цимловой в академии в Монреале.

Бывшей партнершей Чиризано является Ирина Хавронина. Вместе с ней 21-летний спортсмен стал победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и польском Гданьске, а также чемпионом России среди юниоров 2022 года. Танцевальный дуэт Чиризано — Хавронина распался в январе 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17697313
Фигурное катание
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