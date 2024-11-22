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Сегодня, 10:16

Чернышев надеется еще долго радовать зрителей в ледовых шоу

Камила Абдурахманова
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Тренер по фигурному катанию и хореограф Петр Чернышев рассказал, что надеется еще на протяжении долгого времени выступать в ледовых шоу.

«Я на льду с шести лет, наверное, на льду я и умру при любых обстоятельствах. Поэтому то, что я продолжаю свою профессиональную деятельность, это неотъемлемая часть моего пути.

Сейчас мы с Татьяной Навкой работаем над рядом программ, в частности, над премьерой «Щелкунчика» в конце декабря в рамках фестиваля «Зима в Москве». К нам присоединяются новые таланты после чемпионата России, многие наши артисты выступают в телевизионных шоу. Работы очень много, будем творить, радовать зрителя, стараться держать бодрость духа», — цитирует Чернышева ТАСС.

53-летний Чернышев является пятикратным чемпионом США и двукратным победителем чемпионата четырех континентов в танцах на льду. Завершив карьеру в 2003 году, он начал тренерскую работу, занялся постановкой программ как хореограф и стал участвовать в ледовых шоу.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Навка
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