Чен закроет произвольную программу у мужчин на этапе «Гран-при» во Франции, Самарин выйдет на лед девятым

Произвольную программу мужчин на французском этапе «Гран-при» согласно жребию будет закрывать действующий чемпион мира Натан Чен.

Вице-чемпион Европы Александр Самарин выйдет на лед во второй разминке девятым. Ориентировочное время его выступления — 16:45.

Еще один россиянин Сергей Воронов выступит в первой разминке в 16:06. Антон Шулепов откроет произвольную программу и выйдет на лед в 15:35.

Французский Гренобль проводит соревнования с 1 по 3 ноября.

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Самарин является серебряным призером чемпионата Европы-2019, а также бронзовым призером командного чемпионата мира-2019.