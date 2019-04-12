Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ-2019, Лазукин - восьмой, Самарин - девятый

Американец Натан Чен выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира. Вторым стал Винсент Чжоу, также представляющий США. Замкнул тройку японец Шома Уно.

Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 8-е и 9-е места соответственно.

Сборная России в общем зачете после шести видов программы занимает третье место (70 очков). Первой идет команда США (91), второй – Япония (79). Завтра пройдут заключительные прокаты (произвольные программы у спортивных пар и девушек).

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) - 199,49

2. Винсент Чжоу (США) - 198,50

3. Сома Уно (Япония) - 189,46

4. Киган Мессинг (Канада) - 178,04

5. Маттео Риццо (Италия) - 172,89

6. Кейдзи Танака (Япония) - 169,79

7. Нам Нгуен (Канада) - 164,40

8. Андрей Лазукин (Россия) - 160,37

9. Александр Самарин (Россия) - 158,53

10. Кевин Аймо (Франция) - 153,83

11. Даниэль Грассль (Италия) - 148,68

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 132,11

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