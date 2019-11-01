Чен выиграл короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции, Самарин — второй
Американский фигурист Натан Чен победил в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Он набрал 102,48 балла, чисто исполнив каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной флип и допустив степ-аут на тройном акселе.
Вторым стал россиянин Александр Самарин, набравший 98,48 балла. Он чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип, а также допустил степ-аут на тройной акселе. Самарин показал лучший результат в карьере.
Россиянин Сергей Воронов стал 7-м (76,60), а Антон Шулепов — 11-м (63,67).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Мужчины
Короткая программа
1. Натан Чен (США) — 102,48
2. Александр Самарин (Россия) — 98,48
3. Кевин Аймо (Франция) — 82,50
4. Сома Уно (Япония) — 79,05
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 78,79
6. Ромен Понсар (Франция) — 77,48
7. Сергей Воронов (Россия) — 76,60...
? Men Short Program Results — Internationaux de France 2019— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 1, 2019
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#? #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/EARK38UZS2
11. Антон Шулепов (Россия) — 63,67