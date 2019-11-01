Американский фигурист Натан Чен победил в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Он набрал 102,48 балла, чисто исполнив каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной флип и допустив степ-аут на тройном акселе.

Вторым стал россиянин Александр Самарин, набравший 98,48 балла. Он чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип, а также допустил степ-аут на тройной акселе. Самарин показал лучший результат в карьере.

Россиянин Сергей Воронов стал 7-м (76,60), а Антон Шулепов — 11-м (63,67).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 102,48

2. Александр Самарин (Россия) — 98,48

3. Кевин Аймо (Франция) — 82,50

4. Сома Уно (Япония) — 79,05

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 78,79

6. Ромен Понсар (Франция) — 77,48

7. Сергей Воронов (Россия) — 76,60...

11. Антон Шулепов (Россия) — 63,67