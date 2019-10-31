«Чен выиграет, Уно станет третьим, а Самарин — четвертым». Прогноз на этап «Гран-при» Франции из США
10:03
Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин займет четвертое место в мужском турнире на французском этапе «Гран-при».
— Загадка Самарина продолжается, — написал Вонг. — Он может выступить хорошо, как в Шанхае, так и плохо — как это было на мемориале Непелы. Прыжки будут ему крайне необходимы, чтобы финишировать рядом с подиумом, потому что без них оценка за остальные элементы не выдержит конкуренции.
По мнению Вонга, победителем станет двукратный чемпион мира американец Натан Чен, вторым — француз Кевин Аймо, третьим — японец Сома Уно.
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