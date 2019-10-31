Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин займет четвертое место в мужском турнире на французском этапе «Гран-при».

— Загадка Самарина продолжается, — написал Вонг. — Он может выступить хорошо, как в Шанхае, так и плохо — как это было на мемориале Непелы. Прыжки будут ему крайне необходимы, чтобы финишировать рядом с подиумом, потому что без них оценка за остальные элементы не выдержит конкуренции.

По мнению Вонга, победителем станет двукратный чемпион мира американец Натан Чен, вторым — француз Кевин Аймо, третьим — японец Сома Уно.