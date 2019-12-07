Американец Натан Чен стал победителем финала «Гран-при» в мужском одиночном катании. Он набрал 335,30 балла и обновил мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.

Второе место занял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (275,63). Тройку замкнул Кевин Аймо из Франции (291,43).

Россиянин Александр Самарин остановился в шаге от пьедестала (248,83). Дмитрий Алиев (220,04) занял шестое место.

Фигурное катание

Турин (Италия)

«Гран-при»

Финал

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 224,92

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 194,00

3. Кевин Аймо (Франция) — 178,92

4. Александр Самарин (Россия) — 167,51

5. Цзинь Боян (Китай) — 160,77

6. Дмитрий Алиев (Россия) — 131,26

Итог

1. Натан Чен (США) — 335,30

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 291,43

3. Кевин Аймо (Франция) — 275,63

4. Александр Самарин (Россия) — 248,83

5. Цзинь Боян (Китай) — 241,44

6. Дмитрий Алиев (Россия) — 220,04