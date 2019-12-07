Чен с мировым рекордом выиграл финал «Гран-при», Ханю — второй, Самарин — четвертый
Американец Натан Чен стал победителем финала «Гран-при» в мужском одиночном катании. Он набрал 335,30 балла и обновил мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.
Второе место занял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (275,63). Тройку замкнул Кевин Аймо из Франции (291,43).
Россиянин Александр Самарин остановился в шаге от пьедестала (248,83). Дмитрий Алиев (220,04) занял шестое место.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Финал
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) — 224,92
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 194,00
3. Кевин Аймо (Франция) — 178,92
4. Александр Самарин (Россия) — 167,51
5. Цзинь Боян (Китай) — 160,77
6. Дмитрий Алиев (Россия) — 131,26
Итог
1. Натан Чен (США) — 335,30
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 291,43
3. Кевин Аймо (Франция) — 275,63
4. Александр Самарин (Россия) — 248,83
5. Цзинь Боян (Китай) — 241,44
6. Дмитрий Алиев (Россия) — 220,04