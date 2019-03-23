Чен с мировым рекордом выиграл чемпионат мира, Ханю - второй, Коляда шестой

Американский фигурист Натан Чен стал победителем чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Он обновил два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме баллов за обе программы, набрав 216,02 и 324,42 балла в сумме.

Предыдущие рекорды обновил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который занял второе место. Он получил за прокат произвольной программы 206,10 балла и улучшил достижение своего соотечественника Семы Уно (197,36) показанное на Турнире четырех континентов в феврале. По сумме двух программ он набрал 300,97 балла, и тем самым, обновил свой собственный рекорд (297,12 на этапе "Гран-при" в Хельсинки в 2018 году).

Замкнул тройку сильнейших американец Винсент Чжоу (281,16). Российский фигурист Михаил Коляда, провалив короткую программу, набрал в сумме 262,44 балла, и занял шестое место.

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин после практически идеальный прокатов финишировал 10-м (248,74). Вице-чемпион Европы Александр Самарин после провала в короткой программе, где он допустил "бабочку" на четверном лутце, занял лишь 12-е место (246,93).

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) - 216,02

2. Юдзуру Ханю (Япония) - 206,10

3. Винсент Чжоу (США) - 186,99

4. Сома Уно (Япония) - 178,92

5. Цзинь Боян (Китай) - 178,45

6. Михаил Коляда (Россия) - 178,21

7. Александр Самарин (Россия) - 167,95

9. Андрей Лазукин (Россия) - 164,69

Итог

1. Натан Чен (США) - 323,42

2. Юдзуру Ханю (Япония) - 300,97

3. Винсент Чжоу (США) - 281,16

4. Сома Уно (Япония) - 270,32

5. Цзинь Боян (Китай) - 262,71

6. Михаил Коляда (Россия) - 262,44

10. Андрей Лазукин (Россия) - 248,74

12. Александр Самарин (Россия) - 246,33

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