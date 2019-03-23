Чен с мировым рекордом выиграл чемпионат мира, Ханю - второй, Коляда шестой

Американский фигурист Натан Чен стал победителем чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Он обновил два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме баллов за обе программы, набрав 216,02 и 324,42 балла в сумме.
Предыдущие рекорды обновил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который занял второе место. Он получил за прокат произвольной программы 206,10 балла и улучшил достижение своего соотечественника Семы Уно (197,36) показанное на Турнире четырех континентов в феврале. По сумме двух программ он набрал 300,97 балла, и тем самым, обновил свой собственный рекорд (297,12 на этапе "Гран-при" в Хельсинки в 2018 году).
Замкнул тройку сильнейших американец Винсент Чжоу (281,16). Российский фигурист Михаил Коляда, провалив короткую программу, набрал в сумме 262,44 балла, и занял шестое место.
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин после практически идеальный прокатов финишировал 10-м (248,74). Вице-чемпион Европы Александр Самарин после провала в короткой программе, где он допустил "бабочку" на четверном лутце, занял лишь 12-е место (246,93).
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) - 216,02
2. Юдзуру Ханю (Япония) - 206,10
3. Винсент Чжоу (США) - 186,99
4. Сома Уно (Япония) - 178,92
5. Цзинь Боян (Китай) - 178,45
6. Михаил Коляда (Россия) - 178,21
7. Александр Самарин (Россия) - 167,95
9. Андрей Лазукин (Россия) - 164,69
Итог
1. Натан Чен (США) - 323,42
2. Юдзуру Ханю (Япония) - 300,97
3. Винсент Чжоу (США) - 281,16
4. Сома Уно (Япония) - 270,32
5. Цзинь Боян (Китай) - 262,71
6. Михаил Коляда (Россия) - 262,44
10. Андрей Лазукин (Россия) - 248,74
12. Александр Самарин (Россия) - 246,33
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