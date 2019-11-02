Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен победил на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 20-летний американец набрал 297,16 балла по сумме двух программ.

Россиянин Александр Самарин стал вторым (265,10), третье место занял француз Кевин Аймо (254,64).

Россиянин Сергей Воронов занял 6-е место (220,98), Антон Шулепов — 11-е (183,98).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 194,68

2. Кевин Аймо (Франция) — 172,14

3. Александр Самарин (Россия) — 166,62

4. Томоки Хиватаси (США) — 158,73

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 157,59

6. Николас Надо (Канада) — 148,26

7. Сергей Воронов (Россия) — 144,38...

11. Антон Шулепов (Россия) — 120,31

Итог

1. Натан Чен (США) — 297,16

2. Александр Самарин (Россия) — 265,10

3. Кевин Аймо (Франция) — 254,64

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38

5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43

6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98...

11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98