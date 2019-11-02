Чен победил на этапе «Гран-при» в Гренобле, Самарин — второй
Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен победил на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 20-летний американец набрал 297,16 балла по сумме двух программ.
Россиянин Александр Самарин стал вторым (265,10), третье место занял француз Кевин Аймо (254,64).
Россиянин Сергей Воронов занял 6-е место (220,98), Антон Шулепов — 11-е (183,98).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) — 194,68
2. Кевин Аймо (Франция) — 172,14
3. Александр Самарин (Россия) — 166,62
4. Томоки Хиватаси (США) — 158,73
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 157,59
6. Николас Надо (Канада) — 148,26
7. Сергей Воронов (Россия) — 144,38...
11. Антон Шулепов (Россия) — 120,31
Итог
1. Натан Чен (США) — 297,16
2. Александр Самарин (Россия) — 265,10
3. Кевин Аймо (Франция) — 254,64
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38
5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43
6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98...
11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98