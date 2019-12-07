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Чен обновил мировой рекорд в произвольной программе и по сумме баллов

16:22
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Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен установил два мировых рекорда в финале «Гран-при» в Турине.

За прокат произвольной программы фигурист получил 224,92 балла, по сумме — 335,30 балла. Предыдущие рекорды также принадлежали ему же 216,02 и 323,42 балла. Они были установлены на чемпионате мира-2019 в Сайтаме.

В произвольной программе Чен сделал пять четверных прыжков — лутц, сальхов, тулуп и каскады четверной флип+тройной тулуп и четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов .

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