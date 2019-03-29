Чен и Теннелл - в составе сборной США на командный чемпионат мира

Сборная США назвала состав на командный чемпионат мира, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

В команду заявлен действующий чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Брэди Теннелл.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию под названием World Team Trophy-2019 пройдет в городе Фукуока (Япония) с 11 по 14 апреля. В турнире примут участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев (ISU), – Россия (9038 очков), США (7752), Япония (6991), Франция (5541), Италия (4344) и Канада (4217).

Сборная США

Мужчины: Натан Чен, Винсент Чжоу.

Женщины: Мэрайя Белл, Брэди Теннелл.

Танцы на льду: Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью.

Пары: Эшли Кейн/Тимоти Ледук.

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