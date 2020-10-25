Чен и Белл выиграли Skate America

Американский фигурист Натан Чен выиграл четвертый подряд титул на турнире «Гран-при» Skate America, установив новый рекорд соревнований и продлив свою победную серию. 21-летний одиночник не проигрывает с Олимпиады в Пхенчхане, где он занял пятое место. У женщин победу в Лас-Вегасе праздновала Мэрайя Белл. Из-за коронавируса в соревнованиях принимали участие в основном американские спортсмены.

Skate America

Мужчины

1. Натан Чен (США) — 299.15

2. Венсент Чжоу (США) — 275.10

3. Киган Мессинг (Канада) — 266.42

Женщины

1. Мэрайя Белл (США) — 212.73

2. Брэйди Теннел (США) — 211.07

3. Одри Шин (США) — 206.15

Пары

1. Алекса Шимека / Брэндом Фрейзер (США) — 214.77

2. Джесика Калаланг / Брайан Джонсон (США) — 207.40

3. Одри Лю / Михаил Митрофанов (США) — 189.65

Танцы

1. Мэдисон Хаббел / Захари Донохью (США) — 211.39

2. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (США) — 202.47

3. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) — 185.78