Чен и Белл выиграли Skate America
Американский фигурист Натан Чен выиграл четвертый подряд титул на турнире «Гран-при» Skate America, установив новый рекорд соревнований и продлив свою победную серию. 21-летний одиночник не проигрывает с Олимпиады в Пхенчхане, где он занял пятое место. У женщин победу в Лас-Вегасе праздновала Мэрайя Белл. Из-за коронавируса в соревнованиях принимали участие в основном американские спортсмены.
Skate America
Мужчины
1. Натан Чен (США) — 299.15
2. Венсент Чжоу (США) — 275.10
3. Киган Мессинг (Канада) — 266.42
Женщины
1. Мэрайя Белл (США) — 212.73
2. Брэйди Теннел (США) — 211.07
3. Одри Шин (США) — 206.15
Пары
1. Алекса Шимека / Брэндом Фрейзер (США) — 214.77
2. Джесика Калаланг / Брайан Джонсон (США) — 207.40
3. Одри Лю / Михаил Митрофанов (США) — 189.65
Танцы
1. Мэдисон Хаббел / Захари Донохью (США) — 211.39
2. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (США) — 202.47
3. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) — 185.78