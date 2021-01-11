Чемпионы России в танцах на льду Букин и Степанова рассказали, как перенесли коронавирус

Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, с чем пришлось столкнуться во время болезни коронавирусом.

«Саша: Сначала я просто простудилась. Был бронхит или что-то в этом роде. Потом вышла на какое-то время, а затем снова слегла, но уже с ковидом. Не знаю, почему так вышло, но после того, как я переболела, заболели тренеры и Ваня. Через три дня после моего возвращения.

Ваня: Было не очень легко. У меня было ощутимое поражение легких. Очень долго держалась температура, была достаточно сильная доза антибиотиков. Но самое тяжелое — не то, как я болел, а то, как выходил обратно на лед. Было очень странно и даже немножко страшно. В этот момент ты понимаешь, что там еще не все заросло до конца, и ты боишься сделать что-то не то, чтобы не откинуться назад", — цитирует фигуристов Sport24.

В конце декабря 2020 года танцевальный дуэт Степановой и Букина впервые в карьере выиграли чемпионат России. Они набрали 132.88 балла за произвольный танец и 220.16 по сумме за две программы.