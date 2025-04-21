Чемпионы России Худайбердиева и Базин завершили карьеру

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, приняли решение о завершении карьеры.

Дуэт тренировался в группе серебряного призера Олимпийских игр Александра Жулина.

«Через пару недель создаются списки сборной команды на сезон-2025/26, поэтому принято решение не отбирать чьи-то возможности, а главное — не обманывать самих себя и людей вокруг фразами про паузы, раздумья и прочие миражи. Я ухожу из профессионального спорта и заканчиваю карьеру фигуристки», — цитирует Худайбердиеву matchtv.ru.

По словам Базина, их основной целью была поездка на Олимпиаду в Италии, однако в связи с информацией о том, что пара не примет участие в отборочном турнире на Игры, фигуристы решили, что им пора двигаться дальше.

Худайбердиева и Базин встали в пару в 2020 году. Вместе они стали чемпионами России в 2023-м, также на их счету два серебра и бронза чемпионата страны.