ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Чемпиону Европы из Франции грозит 5 лет тюрьмы в США

23:15
Морган Сипре (слева). Фото USA Today Sports
Морган Сипре (слева). Фото USA Today Sports
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Прокуратура штата Флорида возбудила уголовное дело против фигуриста, чемпиона Европы Моргана Сипре, сообщает USA Today.

Сипре, несколько лет тренировавшийся во Флориде, обвиняется в том, что в 2017 году в Instagram отправил две фотографии интимного характера 13-летней американской фигуристке, которая тренировалась на том же катке, что и он.

Прокуратура уже выдала ордер на арест француза — ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

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