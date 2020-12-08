Чемпиону Европы из Франции грозит 5 лет тюрьмы в США

Прокуратура штата Флорида возбудила уголовное дело против фигуриста, чемпиона Европы Моргана Сипре, сообщает USA Today.

Сипре, несколько лет тренировавшийся во Флориде, обвиняется в том, что в 2017 году в Instagram отправил две фотографии интимного характера 13-летней американской фигуристке, которая тренировалась на том же катке, что и он.

Прокуратура уже выдала ордер на арест француза — ему грозит до 5 лет тюремного заключения.