Чемпионский прокат Щербаковой на чемпионате России. Видео

Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу и в третий раз стала чемпионкой России. Фигуристка набрала 183,79 балла за свой прокат (264,10 в сумме).

Она сделала четверной лутц, четверной флип, каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Представляем вашему вниманию видео произвольной программы.