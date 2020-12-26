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Чемпионский прокат Щербаковой на чемпионате России. Видео

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу и в третий раз стала чемпионкой России. Фигуристка набрала 183,79 балла за свой прокат (264,10 в сумме).

Она сделала четверной лутц, четверной флип, каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Представляем вашему вниманию видео произвольной программы.

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