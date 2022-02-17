Чемпионка СССР Варданян рассказала, как Евгения Медведева в детстве планировала выступать за Армению

Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, доцент кафедры фигурного катания Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК) Асмик Варданян рассказала, как тренировала российскую фигуристку Евгению Медведеву в детском возрасте.

«С семи до девяти лет Женя приезжала на каток к нам в университет, и я проделала очень большую работу с ней именно как консультант. Мы с Женей работали над всем — и над скольжением, и над вращениями, и над прыжками. Скольжению на занятиях с Женей и с другими учениками я уделяла очень большое внимание, потому что на четырех дугах держится все фигурное катание.



Почему Медведева пришла именно ко мне? Мы с мамой Жени — Жанной Девятовой — катались вместе у тренера Эдуарда Плинера, так что очень хорошо знали друг друга с детства. Возможно, Жанна вспомнила, что я каталась у Эдуарда Георгиевича и Елены Анатольевны Чайковской и получила от них большой багаж знаний, да и как фигуристку меня многие помнят, и решила привести дочь ко мне. Тогда Женя еще рассматривала идею кататься за Армению. Но получилось так, что папа с мамой развелись, и эти планы отпали», — приводит «Газета.Ru» слова Варданян.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию.