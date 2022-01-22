Чемпионка России среди юниоров в парном катании рассказала о тренировках у Тутберидзе

Победители первенства России среди юниоров в парном катании Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали свое выступление на турнире в Саранске.

«В начале сезона я даже не думала, что такое возможно. Но мы ехали все равно за победой, поскольку на каждом старте нужно стремиться к максимуму. На прошлом первенстве были восьмыми, так что прогресс стремительный. Я каталась в Ижевске сначала, потом переехала в 11 лет к Этери Георгиевне Тутберидзе, каталась в одиночном. По пути Загитовой. И она посоветовала мне пойти в пары, сказала, что видит меня именно там. Что у меня в парах получится. Я сначала ни в какую не хотела, но потом решила попробовать и перешла в парное.

Мы катаемся у Доброскокова вместе с Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. Думаю, что в ближайшем будущем все пары будут прыгать более сложные прыжки, юниоры точно. Это единственный способ двигать фигурное катание вперед", — сказала Наталья.

«У нас разный стиль с Дарьей и Денисом, мы нашли свой стиль, свое катание. Но так как тренируемся вместе, то смотрим на них, учимся. Чтобы догнать и в будущем перегнать. Рады, что собрались на прокат и отобрались на юниорский чемпионат мира в Болгарию. Но и местом рады не меньше. Статус чемпионов пока ни о чем не говорит, катали не идеально. Но это опыт. И все же победа — есть победа. Как сказал Ягудин, важны не баллы и рекорды, а твое место. В будущем мы будем думать об ультра-си, возможно о четверных и тройном акселе. Что-то интересное делать будем, но не четверной аксель. Варианты разумно усложниться», — сказал Илья.

Отметим, что фигуристы заняли первое место и обыграли пару Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Перми.