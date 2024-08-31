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Сегодня, 22:50

Чемпионка России Акатьева рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка России 2023 года, российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопрос о том, что займется после завершения карьеры.

«Что буду делать после карьеры? Много разных вариантов, как медицина, так и тренерство. Так или иначе жизнь будет связана со спортом, это большая часть моей души. Думаю, получится это как-то связать.

Четверные и триксель? Пока я восстанавливаюсь, потому что была травма. На контрольных прокатах буду выступать с тройными, дальше по ходу сезона будем усложняться», — сказала Акатьева.

Акатьева пропустила сезон-2023/24 из-за стрессового перелома стопы.

Софья Акатьева
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