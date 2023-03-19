Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира по шоу-программам «Русский вызов» и объяснила, как происходил выбор программы под танго «Кумпарсита».

— Переживание, конечно, присутствовало, я была даже удивлена, насколько это оказалось волнительным, — сказала «СЭ» фигуристка. — Поучаствовала бы еще? Время покажет, но формат интересный! Времени на подготовку в следующий раз точно буду брать больше. Идея программы принадлежала Илье Авербуху, он предложил несколько вариантов, мы остановились на этом. «Кумпарсита» больше всего подходила мне по темпераменту и отличалась от моих последних программ. Лирику брать не хотелось, потому что были бы отсылки к произвольной. Потом появилась идея по станком, и мы приступили к работе.

Также Туктамышева высказалась о награде от Бориса Эйфмана.

— Да, я очень обрадовалась, было неожиданно и очень приятно! Для меня очень почетно, что такой великий мастер оценил мое выступление, — добавила спортсменка.

Туктамышева не попала в тройку призеров, но удостоилась специального приза от Бориса Эйфмана, художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана.