Чемпионка мира Елизавета Туктамышева оценила свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

— Не все получилось, но для начала сезона это нормальное выступление, — сказала Туктамышева. — На тренировках, конечно, получается лучше, надо наработать тройной аксель в стрессовой ситуации. Программу я чувствую, образ строгий, какой я иногда бываю. Непростой сезон? Думаю, нынешнюю ситуацию надо просто принять... и простить. (Дмитрий Кузнецов)