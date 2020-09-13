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«Надо наработать тройной аксель в стрессовой ситуации». Туктамышева — о своем выступлении на контрольных прокатах

18:45
12 сентября. Москва. Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. Москва. Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева оценила свое выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

— Не все получилось, но для начала сезона это нормальное выступление, — сказала Туктамышева. — На тренировках, конечно, получается лучше, надо наработать тройной аксель в стрессовой ситуации. Программу я чувствую, образ строгий, какой я иногда бываю. Непростой сезон? Думаю, нынешнюю ситуацию надо просто принять... и простить. (Дмитрий Кузнецов)

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