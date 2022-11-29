Косторная может выступить на турнире по шоу-программам в тройке

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» сообщила о возможном участии в новом турнире по шоу-программам.

Фигуристка также добавила, что может выступить в тройке. Кто именно составит ей компанию, спортсменка не уточнила.

— В текущем сезоне вы планируете выступить только на турнире по шоу-программам?

— Да, возможно, что выступлю на этом соревновании. Но я еще точно пока не знаю. На всех остальных турнирах меня точно не будет. Я все-таки хочу долечиться.

— У вас уже есть какие-то идеи по шоу-программам?

— Я посмотрю. Так как это шоу-турнир, то можно сделать все что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то интересное и необычное. И не факт, что я буду выступать одна.

— То есть можете уже в паре? Или танцы на льду?

— Да, но не факт, что это будет парное катание. И нет, не танцы на льду (улыбается). Возможно, это будет трио из девочек.

Косторная — чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.