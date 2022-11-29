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Сегодня, 10:30

Косторная объяснила, почему не боится делать парные элементы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала, что разучила практически все парные элементы. Она также отметила, что ей не страшно делать поддержки.

В настоящее время фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей в шоу «Дракула».
— Вы на открытии катка в показательном номере исполнили тодес. Многое уже разучили из парного катания? Не страшно?

— Я в принципе владею практически всеми элементами парного катания, и поддержками тоже, да. Некоторые на льду еще не пробовали. Но в целом — всеми. Мы начали учить поддержки для шоу, а потом мне стало интересно выучить все. Почему нет? Для шоу всегда пригодится.

У меня отличный партнер (Георгий Куница — партнер Косторной в ледовом шоу «Дракула». — Прим. «СЭ»). С ним я, скажем так, научилась летать (улыбается).

Косторная — чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6xgd5tra290
Фигурное катание
Алена Косторная
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