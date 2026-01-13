Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесли из-за ЧР по прыжкам

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесен, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Турнир должен был пройти с 31 января по 1 февраля. Теперь он состоится на две недели позже. Перенос связан с тем, что на первоначальные даты Федерация фигурного катания на коньках России поставила чемпионат страны по прыжковым элементам.

На чемпионате Санкт-Петербурга должен был выступить участник Олимпийских игр-2026 Петр Гуменник. Единственным турниром для него перед Играми станет Мемориал Петра Грушмана.