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13 января, 17:41

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесли из-за ЧР по прыжкам

Руслан Минаев

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесен, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Турнир должен был пройти с 31 января по 1 февраля. Теперь он состоится на две недели позже. Перенос связан с тем, что на первоначальные даты Федерация фигурного катания на коньках России поставила чемпионат страны по прыжковым элементам.

На чемпионате Санкт-Петербурга должен был выступить участник Олимпийских игр-2026 Петр Гуменник. Единственным турниром для него перед Играми станет Мемориал Петра Грушмана.

Источник: РИА Новости Спорт
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Фигурное катание
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