Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании вновь пройдет в Санкт-Петербурге

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что чемпионат России по прыжкам пройдет с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Это будет второй самостоятельный турнир в данной дисциплине в России.

В прошлом годе турнир тоже проходил в Санкт-Петербурге. У мужчин выиграл Григорий Федоров, а у женщин — Камила Валиева. В командном первенстве победила команда Евгения Плющенко.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет с 19 по 22 января в Москве.

Во вторник ФФККР опубликовала полное расписание основных всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий в сезоне-2023/24.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.