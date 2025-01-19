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Сегодня, 12:45

Чемпионат России по прыжкам: трансляция командного турнира

Командный турнир на чемпионате России по прыжкам 2025 пройдет 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Командный турнир в рамках чемпионата России по прыжкам 2025 пройдет в воскресенье, 19 января. Соревнования состоятся на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В командном турнире фигуристов разделят на две группы: Москва (красный цвет) и Санкт-Петербург (синий цвет). Каждая команда будет состоять из одной спортивной пары, двух одиночниц и шесть одиночников.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире в полном объеме смотреть чемпионат России по прыжкам можно на сайте Первого канала. В эфире федерального канала трансляция будет с 15.55 до 18.00.

18 января состоялся личный турнир. У мужчин победил Николай Угожаев, у женщин — Аделия Петросян, у спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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