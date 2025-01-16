Чемпионат России по прыжкам: список участников турнира

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 января

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 18 и 19 января. В соревновательной программе — личный и командный турниры. В этом году примут участие только взрослые фигуристы (в предыдущие годы в прыжковом чемпионате выступали юниоры). Для участия заявлено 16 мужчин-одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар.

Предварительный список участников

Одиночное катание (мужчины): Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян.

Одиночное катание (женщины): Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина

Парное катание: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

Также с показательными номерами выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.