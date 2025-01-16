Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Чемпионат России по прыжкам: список участников турнира

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 18 и 19 января. В соревновательной программе — личный и командный турниры. В этом году примут участие только взрослые фигуристы (в предыдущие годы в прыжковом чемпионате выступали юниоры). Для участия заявлено 16 мужчин-одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар.

Предварительный список участников

Одиночное катание (мужчины): Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян.

Одиночное катание (женщины): Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина

Парное катание: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

Также с показательными номерами выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Фигурное катание
Читайте также
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Newsweek сообщил о «большом госте» из США на параде Победы в Москве
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Русский вызов» покажет дуэль Ягудина и Плющенко

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости