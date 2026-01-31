Дикиджи, Лутфуллин и Ветлугин вышли в 1/2 финала чемпионата России по прыжкам
На чемпионате России по прыжкам завершился мужской четвертьфинал. Из 12 участников в следующий раунд прошли шесть фигуристов, показавших наилучшие результаты.
Полуфиналистами стали:
Владислав Дикиджи — 49,80 балла (каскад 4Lz-3A, 4Lz, 4S)
Никита Сарновский — 48,63 (4Lo, 4F, каскад 4Lz-3A)
Николай Угожаев — 46,85 (каскад 4Lz-3A, 4F, 4Lz)
Глеб Лутфуллин — 45,20 (4Lo, 4S, каскад 4S-3A)
Григорий Федоров — 42,33 (4Lz, каскад 3A-3A, 4F)
Матвей Ветлугин — 40,10 (4Lo, каскад 4F-2A, 4F)
По итогам четвертьфинала турнир покинули Макар Игнатов (40,01), Андрей Мозалев (38,64), Роман Савосин (38,11), Евгений Семененко (36,86), Марк Кондратюк (36,84) и Артур Даниелян (23,89).
Новости