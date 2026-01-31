Чемпионат России по прыжкам: расписание дня, где смотреть трансляцию

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля

Чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на «Навка Арене» 31 января и 1 февраля. В программе — соревнования мужчин, женщин, пар, а также турнир дуэтов.

В первый день состоятся четвертьфиналы одиночников, а также финал дуэтов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Расписание чемпионата России по прыжкам 2026 31 января (суббота)

Мужчины, 1/4 финала

Женщины, 1/4 финала

Дуэты, финал

Состав участников чемпионата

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Турнир дуэтов: Марк Кондратюк/Камила Валиева, Макар Игнатов/Александра Трусова, Евгений Семененко/Софья Муравьева, Владислав Дикиджи/Мария Захарова, Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин/Анна Фролова.

1 февраля пройдут полуфиналы и финал у мужчин, женщин и пар.

В прямом эфире в полном объеме смотреть чемпионат России по прыжкам можно на сайте Первого канала.