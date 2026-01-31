31 января, 08:15

Чемпионат России по прыжкам: расписание дня, где смотреть трансляцию

Чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на «Навка Арене» 31 января и 1 февраля.
Чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на «Навка Арене» 31 января и 1 февраля. В программе — соревнования мужчин, женщин, пар, а также турнир дуэтов.

В первый день состоятся четвертьфиналы одиночников, а также финал дуэтов. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Расписание чемпионата России по прыжкам 2026 31 января (суббота)

  • Мужчины, 1/4 финала
  • Женщины, 1/4 финала
  • Дуэты, финал
Состав участников чемпионата

  • Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
  • Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
  • Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
  • Турнир дуэтов: Марк Кондратюк/Камила Валиева, Макар Игнатов/Александра Трусова, Евгений Семененко/Софья Муравьева, Владислав Дикиджи/Мария Захарова, Андрей Мозалев/Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин/Анна Фролова.

1 февраля пройдут полуфиналы и финал у мужчин, женщин и пар.

В прямом эфире в полном объеме смотреть чемпионат России по прыжкам можно на сайте Первого канала. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции, следить за результатами также можно в разделе о фигурном катании на нашем сайте.

