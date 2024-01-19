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Сегодня, 13:00

Чемпионат России по прыжкам: где и во сколько смотреть трансляцию соревнований

Первый канал и Okko Sport покажут чемпионат России по прыжкам
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Первый канал и Okko Sport покажут чемпионат России по прыжкам.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионат России по прыжкам в 2024 году пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 19 по 21 января 2024 года.

Следить за турниром в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире. «СЭ» проведет текстовую трансляцию чемпионата России по прыжкам в субботу и воскресенье, 19 и 20 января.

Расписание трансляций прыжкового чемпионата России

19 января, пятница

Квалификация — начало в 15.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала.

20 января, суббота

Личный турнир. Пары — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00)

Личный турнир. Мужчины — начало в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05)

Личный турнир. Женщины — начало в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20)

21 января, воскресенье

Командный турнир — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00), Первый канал (с 15.10)

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

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