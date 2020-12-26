Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы у женщин

26 декабря на чемпионате России в Челябинске с произвольной программой выступят фигуристки.

Начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на сайте Первого канала.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова (80,31 балла). Вторая — Камила Валиева (79,99), третья — Дарья Усачева (76,72).

В топ-10 также: Александра Трусова (75,76), Елизавета Туктамышева (73,56), Елизавета Нугуманова (73,26), Майя Хромых (72,93), Анастасия Гулякова (70,24), Ксения Цибинова (68,84), Софья Самодурова (67,70).

Первая разминка

1. Анастасия Тараканова

2. Валерия Костина

3. Анна Фролова

4. Станислава Константинова

5. Арина Онищенко

Вторая разминка

6. Мария Талалайкина

7. Станислава Молчанова

8. Софья Самодурова

9. Анастасия Гулякова

10. Ксения Цибинова

11. Майя Хромых

Третья разминка

12. Елизавета Нугуманова

13. Елизавета Туктамышева

14. Александра Трусова

15. Камила Валиева

16. Анна Щербакова

17. Дарья Усачева

Видеотрансляция произвольной программы у женщин на чемпионате России