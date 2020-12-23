Расписание женской короткой программы на чемпионате России: Туктамышева выступит последней
Стала известна очередность выступлений фигуристок в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию-2020. Пройдет она 25 декабря и начнется ориентировочно в 19.20 по московскому времени.
Первой на лед выйдет Ксения Цибинова. Следом за ней свой номер покажет чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева. Закроет короткие программы чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева.
Полностью очередность выступлений выглядит следующим образом:
Первая разминка: Ксения Цибинова, Камила Валиева, Анна Фролова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова.
Вторая разминка: Софья Самодурова, Майя Хромых, Анастасия Гулякова, Анна Щербакова, Арина Онищенко, Станислава Молчанова.
Третья разминка: Валерия Костина, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева.
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