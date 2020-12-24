Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция ритм-танца

В четверг стартует чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня дуэты представят свои ритм-танцы. Начало — 14.50 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.

Турнир пропускают действующие чемпионы России и Европы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — оба переболели коронавирусом и не успели восстановиться.

Первая разминка

1. Александра Степанова — Иван Букин

2. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

4. Софья Шевченко — Игорь Еременко

Вторая разминка

5. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский

6. Софья Карташова — Илья Карпов

7. Аннабель Морозова — Андрей Багин

8. Влада Павленина — Александр Алексанян

9. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко

Третья разминка

10. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

11. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

12. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

13. Влада Чашникова — Захар Черезов

14. Светлана Лизунова — Александр Вахнов