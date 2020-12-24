Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция ритм-танца
В четверг стартует чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня дуэты представят свои ритм-танцы. Начало — 14.50 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.
Турнир пропускают действующие чемпионы России и Европы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — оба переболели коронавирусом и не успели восстановиться.
Первая разминка
1. Александра Степанова — Иван Букин
2. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев
3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
4. Софья Шевченко — Игорь Еременко
Вторая разминка
5. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский
6. Софья Карташова — Илья Карпов
7. Аннабель Морозова — Андрей Багин
8. Влада Павленина — Александр Алексанян
9. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко
Третья разминка
10. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
11. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
12. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро
13. Влада Чашникова — Захар Черезов
14. Светлана Лизунова — Александр Вахнов
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