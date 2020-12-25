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Чемпионат России по фигурному катанию: прямая трансляция произвольной программы мужчин

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу определится чемпион России по фигурному катанию среди мужчин.

Сегодня мужчины представят свои произвольные программы. Начало — 14.10 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.

После короткой программы лидирует Михаил Коляда — он набрал 102,48 балла за свой прокат. Второе место занял Макар Игнатов, получивший за выступление 98,30 балла. На третьей строчке — Марк Кондратюк (90,88 балла).

Первая разминка

1. Максим Петров

2. Максим Варакин

3. Владислав Катичев

4. Илья Яблоков

5. Артем Зотов

Вторая разминка

6. Артем Лежеев

7. Егор Рухин

8. Евгений Семененко

9. Егор Мурашов

10. Петр Гуменник

11. Антон Шулепов

Третья разминка

12. Артем Ковалев

13. Андрей Мозалев

14. Александр Самарин

15. Марк Кондратюк

16. Михаил Коляда

17. Макар Игнатов

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