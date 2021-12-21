Чемпионат России: кто выступит в женском одиночном катании

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

22 декабря в Государственной академической капелле Петербурга пройдет жеребьевка. А 24 декабря женщины покажут свои короткие программы. Начало — 18:20 по московскому времени.

Список участников:

Камила Валиева, Арина Онищенко, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Вероника Яметова.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию