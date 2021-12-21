Чемпионат России: кто выступит в танцах на льду
22 декабря в Государственной академической капелле Петербурга пройдет жеребьевка. А 23 декабря танцоры покажут свои ритм-танцы. Начало — в 16.05 по московскому времени.
Список участников:
Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Влада Павленина — Александр Алексанян, Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов, Арина Ушакова — Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.
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