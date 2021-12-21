Чемпионат России: кто выступит в парном катании

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

22 декабря в Государственной академической капелле Петербурга пройдет жеребьевка. А 23 декабря спортивные пары покажут свои короткие программы. Начало — в 19.05 по московскому времени.

Список участников:

Карина Акопова — Никита Рахманин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш — Илья Миронов, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Екатерина Петушкова — Евгений Маликов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию