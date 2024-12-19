Короткая программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн
В четверг в Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины представляют короткую программу. «СЭ» ведет текстовую трансляцию прокатов, на этой странице доступны результаты в режиме онлайн.
1. Петр Гуменник — 102,65
2. Роман Савосин — 97,56
3. Владислав Дикиджи — 96,28
4. Макар Игнатов — 96,22
5. Иван Попов — 89,98
6. Андрей Мозалев — 85,05
7. Григорий Федоров — 64,28
Далее выступают:
Евгений Семененко
Егор Рухин
Глеб Лутфуллин
Марк Кондратюк
Николай Угожаев
Матвей Ветлугин
Даниил Самсонов
Даниил Постарнаков
Михаил Терновский
Артур Даниелян
Дмитрий Алиев
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