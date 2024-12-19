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Сегодня, 16:29

Короткая программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн

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В четверг в Омске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины представляют короткую программу. «СЭ» ведет текстовую трансляцию прокатов, на этой странице доступны результаты в режиме онлайн.

1. Петр Гуменник — 102,65

2. Роман Савосин — 97,56

3. Владислав Дикиджи — 96,28

4. Макар Игнатов — 96,22

5. Иван Попов — 89,98

6. Андрей Мозалев — 85,05

7. Григорий Федоров — 64,28

Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня

Далее выступают:

Евгений Семененко

Егор Рухин

Глеб Лутфуллин

Марк Кондратюк

Николай Угожаев

Матвей Ветлугин

Даниил Самсонов

Даниил Постарнаков

Михаил Терновский

Артур Даниелян

Дмитрий Алиев

Фигурное катание
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Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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