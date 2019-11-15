Чемпионат России по фигурному катанию-2020 планируется провести в Челябинске

Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что чемпионат России-2020 планируется провести в Челябинске. Чемпионат России-2019 пройдет в Красноярске. В нынешнем сезоне Челябинск этап юниорской серии «Гран-при».

— Мы планируем провести чемпионат России 2020 года в Челябинске, но данное решение должен утвердить исполком федерации, — цитирует «РИА Новости» Горшкова.