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Чемпионат России по фигурному катанию-2020 планируется провести в Челябинске

11:00
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Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что чемпионат России-2020 планируется провести в Челябинске. Чемпионат России-2019 пройдет в Красноярске. В нынешнем сезоне Челябинск этап юниорской серии «Гран-при».

— Мы планируем провести чемпионат России 2020 года в Челябинске, но данное решение должен утвердить исполком федерации, — цитирует «РИА Новости» Горшкова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191115/1560967840.html

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