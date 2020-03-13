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Чемпионат мира по синхронному катанию на коньках перенесен из-за коронавируса

20:25
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Чемпионат мира по синхронному катанию на коньках, который был запланирован в Лейк-Плэсиде (США) на 3-4 апреля, перенесен из-за коронавируса, информирует пресс-служба ISU.

— ISU и Ассоциация фигурного катания США внимательно следят за сообщениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в связи с распространением коронавируса и полностью соблюдает меры, предписанные властями. Главное для нас — здоровье и безопасность спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей, — отмечается в сообщении.

В США заболели уже 1680, из них умерли 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим чрезвычайной ситуации.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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