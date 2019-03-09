ЧМ-2019 среди юниоров, произвольная программа девушек: прямая видеотрансляция

В субботу, 9 марта, девушки представят произвольную программу. В Загребе выступают чемпионка России-2019 Анна Щербакова, победительница первенства России-2019 и чемпионка мира-2018 среди юниоров Александра Трусова и Ксения Синицына.
Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования юношей, девушек, пар и танцевальных дуэтов. Видеотрансляция произвольной программы девушек будет доступна на этой странице. Начало – 18.55 (время московское).
Положение топ-6 девушек на юниорском чемпионате мира-2019 по результатам короткой программы
1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86
2. Александра Трусова (Россия) – 72,49
3. Тинь Цуй (США) – 67,69
4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52
5. Ханна Харрелл (США) – 62,68
6. Юна Сирайва (Япония) – 62,08
Порядок выступления участниц юниорского ЧМ-2019 в произвольной программе девушек в заключительной, четвертой разминке
19 (стартовый номер). Юна Сирайва (Япония)
20. Ханна Харрелл (США)
21. Ксения Синицына (Россия)
22. Тинь Цуй (США)
23. Александра Трусова (Россия)
24. Анна Щербкова (Россия)
Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров