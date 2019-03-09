ЧМ-2019 среди юниоров, произвольная программа девушек: прямая видеотрансляция

С 4 по 10 марта в Загребе проходит чемпионат мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

В субботу, 9 марта, девушки представят произвольную программу. В Загребе выступают чемпионка России-2019 Анна Щербакова, победительница первенства России-2019 и чемпионка мира-2018 среди юниоров Александра Трусова и Ксения Синицына.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования юношей, девушек, пар и танцевальных дуэтов. Видеотрансляция произвольной программы девушек будет доступна на этой странице. Начало – 18.55 (время московское).

Положение топ-6 девушек на юниорском чемпионате мира-2019 по результатам короткой программы

1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86

2. Александра Трусова (Россия) – 72,49

3. Тинь Цуй (США) – 67,69

4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52

5. Ханна Харрелл (США) – 62,68

6. Юна Сирайва (Япония) – 62,08

Порядок выступления участниц юниорского ЧМ-2019 в произвольной программе девушек в заключительной, четвертой разминке

19 (стартовый номер). Юна Сирайва (Япония)

20. Ханна Харрелл (США)

21. Ксения Синицына (Россия)

22. Тинь Цуй (США)

23. Александра Трусова (Россия)

24. Анна Щербкова (Россия)

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров