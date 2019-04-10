Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров: прямые видеотрансляции

В соревновании девушек у сборной России заявлены чемпионка страны-2019 Анна Щербакова и победительница первенства России-2019 и чемпионка мира-2018 среди юниоров Александра Трусова. Третья спортсменка в составе – запасная Ксения Синицына. Алена Косторная не сможет выступить на ЧМ-2019 в Загребе по медицинским показаниям.
Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования юношей, девушек, пар и танцевальных дуэтов. Видеотрансляция будет доступна на этой странице.
Расписание видеотрансляций чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров в Загребе (Хорватия)
6 марта, среда
13.55 (начало прямого эфира, время московское). Юноши. Короткая программа
21.10. Пары. Короткая программа
7 марта, четверг
14.25. Танцы. Ритм-танец
20.25. Пары. Произвольная программа
8 марта, пятница
12.55. Девушки. Короткая программа
20.10. Юноши. Произвольная программа
9 марта, суббота
14.25. Танцы. Произвольный танец
18.55. Девушки. Произвольная программа
10 марта, воскресенье
16.55. Показательные выступления
Состав сборной России
Девушки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Ксения Синицына.
Юноши: Петр Гуменник, Роман Савосин, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Полина Костюкович – Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.
Танцы: Софья Шевченко – Игорь Еременко, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева – Никита Назаров.
Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований