Чемпионат мира среди юниоров: прямая видеотрансляция показательных выступлений Трусовой и Щербаковой

В Загребе завершается чемпионат мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

В воскресенье, 10 марта, лучшие юниоры мира выступят с показательными программами. Свои прокаты представят победительница первенства России-2019 и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России-2019, вице-чемпионка мира среди юниоров Анна Щербакова.

Первый канал в прямом эфире показал все соревнования юношей, девушек, пар и танцевальных дуэтов. Видеотрансляция показательных выступлений будет доступна на этой странице. Начало – 16.55 (время московское).

Чемпионат мира-2019 среди юниоров по фигурному катанию

Девушки. Итоговое положение

1. Александра Трусова (Россия) – 222,89 (72,49+150,40)

2. Анна Щербакова (Россия) – 219,94 (72,86+147,08)

3. Тин Цуй (США) – 194,41 (67,69+126,72)

4. Ксения Синицына (Россия) – 188,84 (66,52+122,32)

5. Юна Шираива (Япония) – 185,46 (62,08+123,38)

6. Юн Ю (Корея) – 178,82 (55,62+123,20)

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