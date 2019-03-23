Чемпионат мира по фигурному катанию-2019: видеотрансляция показательных выступлений

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме состоялся чемпионат мира по фигурному катанию.
В воскресенье, 24 марта, лучшие фигуристы ЧМ-2019 представят свои показательные номера. На лед должны выйти чемпионы и призеры турнира. Среди них – россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева, пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Первый канал в полном объеме показал ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция показательных выступлений будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 8.55 24 марта (время московское).
Чемпионат мира-2019. Итоги. Все чемпионы и призеры
Женщины
1. Алина Загитова (Россия) – 237,50
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76
3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80
Мужчины
1. Натан Чен (США) – 323,42
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,97
3. Винсент Чжоу (США) – 281,16
Пары
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) – 234,84
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 228,47
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 217,98
Танцы
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 222,65
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 211,76
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 210,40
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