Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция ритм-танца в танцах на льду

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В пятницу, 22 марта, дуэты в танцах на льду представят ритм-танец. У сборной России выступят две пары – Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция ритм-танца будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 5.55 (время московское).

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