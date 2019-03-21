Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.
В пятницу, 22 марта, женщины представят произвольную программу и разыграют медали. В этом виде у сборной России выступают Софья Самодурова, Евгения Медведева и Алина Загитова.
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова лидирует после короткой программы. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева занимает четвертое место. Фаворит сборной Японии Рика Кихира после короткой программы располагается на седьмой строчке.
Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция произвольной программы женщин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 11.25 (время московское).
Чемпионат мира. Женщины. Топ-12 после короткой программы
1. Алина Загитова (Россия) – 82,08
2. Каори Сакамото (Япония) – 76,86
3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 75,96
4. Евгения Медведева (Россия) – 74,23
5. Лим Юн Су (Корея) – 72,91
6. Мэрайя Белл (США) – 71,26
7. Рика Кихира (Япония) – 70,90
8. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,60
9. Софья Самодурова (Россия) – 70,42
10. Брэди Теннелл (США) – 69,50
11. Габриэль Дэйлман (Канада) – 69,19
12. Николь Шотт (Германия) – 63,18
Порядок выступления участниц чемпионата мира-2019 в произвольной программе у женщин (в двух сильнейших – третьей и четвертой – разминках)
13 (стартовый номер). Габриэль Дэйлман (Канада) – 13:43 (время московское)
14. Брэди Теннелл (США) – 13:50
15. Николь Шотт (Германия) – 13:58
16. Софья Самодурова (Россия) – 14:06
17. Сатоко Мияхара (Япония) – 14:14
18. Рика Кихира (Япония) – 14:22
19. Евгения Медведева (Россия) – 14:38
20. Мэрайя Белл (США) – 14:46
21. Лим Юн Су (Корея) – 14:54
22. Каори Сакамото (Япония) – 15:02
23. Алина Загитова (Россия) – 15:10
24. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 15:18
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