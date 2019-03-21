Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В пятницу, 22 марта, женщины представят произвольную программу и разыграют медали. В этом виде у сборной России выступают Софья Самодурова, Евгения Медведева и Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова лидирует после короткой программы. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева занимает четвертое место. Фаворит сборной Японии Рика Кихира после короткой программы располагается на седьмой строчке.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция произвольной программы женщин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 11.25 (время московское).

Чемпионат мира. Женщины. Топ-12 после короткой программы

1. Алина Загитова (Россия) – 82,08

2. Каори Сакамото (Япония) – 76,86

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 75,96

4. Евгения Медведева (Россия) – 74,23

5. Лим Юн Су (Корея) – 72,91

6. Мэрайя Белл (США) – 71,26

7. Рика Кихира (Япония) – 70,90

8. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,60

9. Софья Самодурова (Россия) – 70,42

10. Брэди Теннелл (США) – 69,50

11. Габриэль Дэйлман (Канада) – 69,19

12. Николь Шотт (Германия) – 63,18

Порядок выступления участниц чемпионата мира-2019 в произвольной программе у женщин (в двух сильнейших – третьей и четвертой – разминках)

13 (стартовый номер). Габриэль Дэйлман (Канада) – 13:43 (время московское)

14. Брэди Теннелл (США) – 13:50

15. Николь Шотт (Германия) – 13:58

16. Софья Самодурова (Россия) – 14:06

17. Сатоко Мияхара (Япония) – 14:14

18. Рика Кихира (Япония) – 14:22

19. Евгения Медведева (Россия) – 14:38

20. Мэрайя Белл (США) – 14:46

21. Лим Юн Су (Корея) – 14:54

22. Каори Сакамото (Япония) – 15:02

23. Алина Загитова (Россия) – 15:10

24. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 15:18

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