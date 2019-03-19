Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы пар

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В среду, 20 марта, короткую программу представят спортивные пары. В этом виде у сборной России выступают три дуэта – Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция короткой программы в парном катании будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 4.25 (время московское).

Порядок выступления фигуристов сборной России в короткой программе в парном катании

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 15-й стартовый номер из 19 (четвертая, последняя пара в четвертой разминке)

Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 17-й стартовый номер (вторая пара в пятой, заключительной разминке)

Наталья Забияко – Александр Энберт – 19-й стартовый номер (четвертая, последняя пара в пятой, заключительной разминке)

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