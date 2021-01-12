Чемпионат Канады по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
05:48
Канадская федерация фигурного катания на официальном сайте объявила об отмене чемпионата и Кубка Канады.
Такое решение связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в стране. Турнир должен был пройти с 8 по 14 февраля в Ванкувере.
Сообщается, что риски, связанные с проведением мероприятия, были сочтены слишком высокими.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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