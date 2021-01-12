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Чемпионат Канады по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

05:48
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Канадская федерация фигурного катания на официальном сайте объявила об отмене чемпионата и Кубка Канады.

Такое решение связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в стране. Турнир должен был пройти с 8 по 14 февраля в Ванкувере.

Сообщается, что риски, связанные с проведением мероприятия, были сочтены слишком высокими.

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